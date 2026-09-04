Universidad uruguaya suspende las clases tras un intento de femicidio

"Tras el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió este 4 de setiembre un conjunto de medidas para fortalecer las políticas institucionales ante la violencia de género", indicó -en un comunicado- la institución.

La Universidad reconoció "las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género" y renovó "su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria".

En ese sentido, la institución encomendó a la Comisión Abierta de Equidad y Género -con participación del Rectorado, de los diversos espacios de género de la Udelar y de referentes en el tema- "la elaboración en un plazo de 60 días de un Plan de acciones concretas".

Mientras tanto, el edificio anexo de la Facultad de Medicina, donde ocurrió el hecho, permanecerá ocupado por los estudiantes hasta este sábado y volverá a estarlo desde el lunes.

El pasado martes, una joven de diecinueve años fue apuñalada por un compañero en la Facultad de Medicina de la Udelar.

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Según detalló el Ministerio uruguayo del Interior -en un comunicado-, la agresión ocurrió en horas de la tarde y al lugar del suceso llegaron oficiales de la Policía tras ser alertados del ataque.

La joven fue hallada con varias heridas causadas con un arma blanca, que fue incautada en la escena del hecho, y asistida por personal médico que la trasladó a un centro de salud, mientras que el agresor fue detenido.