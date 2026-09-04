Uno de los trabajadores rescatados del túnel en Nepal se encuentra en estado crítico

Mahrjan presenta hipotermia leve, un fuerte agotamiento en manos y pies, que no puede mover con normalidad, según la información disponible tras el rescate.

El otro trabajador rescatado, Sanjay Sah, se encuentra estable. El ejercito nepalí informo de que su evaluación médica inicial mostró parametros normales aunque sera sometido a nuevas pruebas.

Ambos fueron sacados este viernes de la central Trishuli 3A, en el décimo día desde las devastadoras riadas que golpearon el norte de Nepal, y han dejado mas de 1.250 muertos, y miles de desaparecidos.

Sah y Maharjan se encontraban entre los trabajadores que quedaron atrapados cuando el agua y el barro y los escombros alcanzaron el complejo el pasado 26 de agosto.

Los primeros informes del sector hidroeléctrico apuntaban a que cientos de empleados se encontraban en las instalaciones en el momento de la catástrofe que arrasó varias zonas en menos de 40 minutos.

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Las operaciones continúan dentro de las instalaciones de las centrales, donde se cree que permaneces cientos de trabajadores atrapados, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente de nuevos rescates.

Antes de los rescates de este viernes, los equipos habían informado que escuchaban voces procedentes del interior del túnel.

Sah aseguro tras ser rescatado que durante su encierre pudo comunicarse a gritos con varias personas que se encontraban cerca de él.