Varios muertos en Gaza tras un choque entre Brigadas Al Quds y "milicia títere" de Israel

Según un comunicado emitido por las Brigadas Al Quds, una "fuerza de las milicias títeres" avanzó durante la madrugada hacia la calle Al Yumaza de Al Qarara (norte de Jan Yunis) apoyada por "drones del enemigo sionista", con el objetivo de secuestrar al miliciano Fadi al Abadla.

El grupo yihadista afirmó que combatientes suyos que se encontraban en la zona detectaron a la fuerza durante la operación y se enfrentaron a ella "con granadas y armas de medio alcance a distancia cero", causando, según su versión, "varios muertos y heridos" entre sus integrantes.

Las Brigadas Al Quds sostienen que, en ese momento, drones israelíes intervinieron para cubrir la retirada de la fuerza, cuyos miembros, de acuerdo con el relato de la Yihad Islámica, "liquidaron" al miliciano secuestrado, identificado como Fadi Ali Al Abadla, disparándole antes de abandonar su cuerpo en el lugar, mientras se llevaban a sus propios heridos y fallecidos.

El comunicado, difundido a través de los canales habituales del grupo, no pudo ser verificado de forma independiente, y el Ejército israelí no ha respondido a la consulta de EFE.