Volkswagen recorta el doble de empleos, 100.000 en total, y reduce a la mitad sus modelos

El consejo de supervisión de grupo, que rechazó el plan de ahorro en julio, aprobó ayer jueves por sorpresa de forma unánime el plan de ahorro del consejero delegado, Oliver Blume.

Estaba previsto que se reuniera el viernes pero la decisión se adelantó ya el jueves después de dos meses de negociaciones de la dirección con los representantes de los trabajadores y el Estado de Baja Sajonia, que es accionista con una participación del 20 %.

Los recortes de empleos han sido bien acogidos en bolsa y las acciones de Volkswagen se dispararon un 6,5 %, hasta 81,32 euros, en los primeros compases de la negociación de Fráncfort.

El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de EEUU.

El mayor fabricante automovilístico de Europa quiere reducir a la mitad el número de modelos y podría vender participaciones en algunas filiales como el fabricante de camiones Traton, pero no ha dicho nada sobre el futuro de la marca española Seat, que desde hace años está empañado por el gran éxito de Cupra.

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El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, declaró que la aprobación del plan de ahorro por unanimidad por parte del consejo de supervisión "supone una señal muy positiva para el futuro del grupo Volkswagen".

Volkswagen tratar de "allanar el camino hacia un éxito sostenible a largo plazo" en un momento en que "la industria automotriz y sus mercados experimentan la transformación más rápida y fundamental hasta la fecha", dijo la compañía en un comunicado.

El grupo Volkswagen prevé unas ventas anuales de nueve millones de vehículos y quiere lograr un margen de rentabilidad operativa del 9 % 2030.

Para ello necesita lograr un resultado operativo de unos 31.000 millones de euros, con 37.000 millones de euros en gastos generales.

Volkswagen se establece un objetivo de 135.000 millones de euros para inversiones de capital e investigación y desarrollo entre 2027 a 2031.

El grupo llegó a tener unos 680.000 empleados en 2023, incluidas las sociedades de riesgo compartido chinas, y en diciembre de 2024 anunció un primer recorte de 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal Volkswagen, a los que ahora se añaden otros 50.000 empleos.

La capacidad de producción europea de Volkswagen supera actualmente la demanda en más de 500.000 unidades.

Por ello Volkswagen no puede garantizar una asignación de producción competitiva para las plantas de Emden (Baja Sajonia), Zwickau (Sajonia) y Hannover (capital de Baja Sajonia ) y la de Audi en Neckarsulm (suroeste) de forma escalonada entre 2031 y 2034.

El próximo domingo el estado federado de Salonia-Anhalt, que se sitúa entre Baja Sajonia y Sajonia, celebra elecciones regionales, en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría ganar la mayoría absoluta y gobernar en la región.

El ministro de Baja Sajonia, el socialdemócrata Olaf Lies, dijo que "ante la competencia internacional, los retos a los que se enfrentan Volkswagen y la industria automovilística alemana son enormes".

Lies, que se había manifestado hasta ahora en contra del cierre de fábricas, añadió que desarrollarán perspectivas a largo plazo para las plantas.

La vicepresidenta del consejo de supervisión y primera presidenta del sindicato IG Metall, Christiane Benner, consideró que "como la mayor empresa industrial de Alemania, Volkswagen sigue teniendo una enorme responsabilidad con sus empleados y las regiones en las que opera".

Hasta 2035 Volkswagen va a reducir su cartera de modelos en un 50 % y la complejidad de su oferta en un 75 %, pero no ha dicho nada de Seat.

El semanario económico alemán "WirtschaftsWoche" informó el jueves de que la marca Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029".

Su eliminación gradual reduciría la complejidad y la carga de inversión dentro del grupo, que se quiere centrar en la marca Cupra, añadió "WirtschaftsWoche".

Volkswagen quiere producir mayor volumen de ventas por cada modelo con menores costes y mejor tecnología.

En Norteamérica se centrará en los segmentos más rentables y en China se está adapta a las nuevas previsiones de crecimiento del mercado automovilístico chino y expandirá las exportaciones hacia el Sur Global.