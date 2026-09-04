VW va a recortar 50.000 empleos más, la mitad en Alemania y la otra mitad en Europa

"De los 50.000 puestos adicionales afectados, aproximadamente 25.000 se encuentran en Alemania y el resto en Europa", dijo a EFE este viernes un portavoz del grupo Volkswagen .

El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de EEUU.

Volkswagen, que llegó a tener unos 680.000 empleados en 2023, incluidas las sociedades de riesgo compartido chinas, anunció en diciembre de 2024 un primer recorte de 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal VW.

Ahora ha decidido reducir otros 50.000 empleos más porque su capacidad de producción en Europa supera la demanda en más de 500.000 unidades.

El mayor fabricante automovilístico de Europa también quiere reducir a la mitad el número de modelos.