Wisin hace perrear a Madrid con los clásicos de la vieja escuela

A menos de 24 horas del lanzamiento de su último álbum, el autodenominado 'Profesor Sandunga' se presentó en el festival Coca-Cola Music Experience, que se celebra este 4 y 5 de septiembre en el recinto Iberdrola Music.

“¿Dónde está la gente que vino a escuchar reguetón del bueno?”. Con esa frase y entre llamaradas salió al escenario 'Mr. W', quien aseguró estar muy emocionado de presentarse en la capital española después de tantos años.

“Hace 15 años que no venía a Madrid, desde que estaba con Yandel”, explicó.

La fiesta empezó con ‘Sexy movimiento’, canción que los asistentes corearon a todo pulmón.

Ante un público principalmente joven, el cantante hizo un recorrido por sus más de dos décadas de éxitos, entre los que destacaron aquellos que grabó con Yandel cuando aún formaba parte de 'El dúo de la historia'.

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El puertorriqueño, portando sus características gafas oscuras y una gorra con la leyenda “It’s all about Jesus”, interpretó ‘Vacaciones’, ‘Duele el corazón’, ‘Pam, pam’ y ‘Ahora es’, antes de desafiar al público para descubrir a los verdaderos amantes del género urbano.

“Quiero saber quién es fanático de ‘W’ desde hace más de 20 años”, preguntó.

Luego de que cientos alzaran la mano, cantó ‘Saoco’, pieza en la que aprovechó para recordar a su amigo Daddy Yankee, con quien la grabó en 2004.

El momento más romántico de la noche llegó cuando interpretó a capela ‘Escápate’, para luego dar paso a la versión original.

Antes de concluir, decidió mandar un mensaje a la diáspora latina presente -"Yo estoy orgulloso de ser de Puerto Rico, tú siéntete orgulloso de ser latino”-, y dio paso al clímax de la noche con la interpretación de ‘Fiel’, ‘Rakata’ y ‘Noche de entierro’.

Para sorpresa de todos, el concierto concluyó sin que interpretara ni una sola pieza de su nuevo disco, ‘La universidad del Perreo’.

Sin embargo, el autodenominado ‘Profesor Sandunga’ dejó claro que, para matricularse, primero es obligatorio dominar el temario histórico de la vieja escuela y que, más que solo un álbum, su objetivo es preservar las raíces puras del dembow e impulsar a las nuevas generaciones a seguir innovando.

Con 12 canciones y la colaboración de artistas como Jowell y Randy, Ivy Queen, Don Chezina y Franco el Gorilla, entre muchos otros, esta institución promete marcar un antes y un después en la historia del género.

Antes de despedirse definitivamente con ‘Mayor que yo’, se proyectó sobre las pantallas el logotipo de su recién estrenado álbum y prometió volver en 2027, lo que sugiere el próximo anuncio de una gira en España.

Además de la participación de Wisin, la decimosexta edición del festival Coca-Cola Music Experience 2026 contó este viernes con Milo J, Melendi y Lucho RK, entre otros artistas, mientras que personalidades como Dimitri Vegas, Dellafuente, Omar Montes y Ruslana actuarán el sábado.