Al menos 26 muertos en un ataque contra un cuartel militar en el noroeste de Sudán del Sur

El ataque ocurrió alrededor de las 05.00 hora local (03.00 GMT) en Acong-cong, donde los atacantes se dirigieron a un cuartel de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), dijo a EFE el gobernador del estado de Warrap, Bol Wek Agoth, que concretó que murieron diez soldados del Ejército y seis policías, así como cuatro civiles, entre ellos un niño de 11 años.

También, apuntó el gobernador, perecieron seis de los atacantes: "Fue un incidente trágico", declaró Agoth.

Añadió que las autoridades habían iniciado una investigación para determinar qué desencadenó la violencia e identificar a los implicados, al tiempo que indicó que el gobierno estatal había declarado el estado de emergencia tras el ataque y había enviado fuerzas de seguridad a la zona para restablecer la calma y prevenir nuevos actos de violencia.

"Pedimos al gobierno nacional que envíe más fuerzas para ayudar a calmar la situación y colaborar en la detención de los responsables para que sean llevados ante la justicia lo antes posible", afirmó.

Las autoridades no han revelado la identidad ni la afiliación de los atacantes.

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Warrap, en el noroeste de Sudán del Sur, ha sufrido episodios recurrentes de violencia armada, incluyendo enfrentamientos entre jóvenes armados locales y las fuerzas de seguridad, así como conflictos entre comunidades.

El último ataque se produce mientras las autoridades estatales intentan controlar la seguridad y prevenir nuevos actos de violencia en la zona, a tan sólo cuatro meses de las primeras elecciones de la historia del país más joven del mundo.