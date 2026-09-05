Al menos cinco muertos en ataques ucranianos contra zona ocupada en Lugansk

En un ataque contra un coche murieron una mujer de 23 años y su madre, de 63, según explicó en las redes sociales Leonid Pasechnik, gobernador leal a Moscú.

En otro ataque similar con un dron murió un hombre de 35 años, mientras un adolescente de 14 años y un tractorista de 29 fallecieron al estallar un artefacto explosivo y una mina, respectivamente.

El ejército ucraniano ha intensificado en las últimas semanas el número de ataques contra Lugansk, desde donde Moscú intenta tomar el norte de Donetsk bajo control enemigo desde el comienzo de la guerra.

El presidente ruso, Vladímir Putin, informó esta semana de importantes avances en el frente en un intento de tomar las principales plazas fuertes ucranianas del Donbás antes de que termine el año.

Esas conquistas fueron confirmadas por fuentes independientes, que consideran, en cambio, improbables y en exceso optimistas los pronósticos del Kremlin, que recibirá este sábado a los emisarios de EE.UU. con el fin de reanudar las negociaciones de paz, estancadas desde febrero.