Al menos dos muertos en choques con una célula "terrorista" en el sur de Irán

El cuerpo militar indicó en un comunicado recogido por la agencia Tasnim que la "célula terrorista afiliada al infame régimen sionista y al régimen terrorista de EE.UU. tenía como objetivo llevar a cabo actos terroristas como parte de la guerra de EE.UU.”

La Guardia Revolucionaria no ofreció detalles de dónde ocurrieron los hechos o a qué grupo pertenecían los supuestos terrroristas.

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es una región mayoritariamente suní, en la que operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

La región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Jaish al-Adl, una organización suní que busca la independencia de la región y que la República Islámica considera terrorista.

Desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero las autoridades iraníes han arrestado a miles de supuestos “espías” y “traidores a la patria”, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.