Amos Gitai subraya el poder del arte: "Picasso ganó a Franco la batalla de la memoria"

"En el duelo entre Franco y Picasso, Franco ganó porque estuvo en el poder casi 40 años, pero en la batalla de la memoria, ganó Picasso: cuando quieres una imagen sobre la Guerra Civil de España, es el Guernica", dijo en Venecia en la presentación de 'The Road to Jericho', un poema visual que aborda el conflicto palestino-israelí.

Gitai recurrió a esa analogía para subrayar el poder del arte y en concreto del cine a la hora de contribuir al debate.

"Algunos de nosotros pretendemos que tenemos un verdadero poder. No lo tenemos y no queremos tenerlo. Solo tenemos un poder simbólico, pero el poder simbólico también es un poder. Así que quiero alzar mi voz", señaló.

'The Road to Jericho', proyectada fuera de competición, se presenta como un viaje musical y visual, como un poema en imágenes, que mezcla documental y ficción. Aunque tiene su eje en los beduinos de Khan el Amar, amenazados de expulsión por los colonos, sirve como una reflexión más amplia sobre el conflicto palestino-israelí y como una invitación al diálogo.

"Creo en el diálogo. No creo en los boicots. En medio de esta situación tan tóxica, tenemos que hablar. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la guerra. Si no queremos tener una guerra, debemos hablar. Debemos expresar nuestra opinión. Y por eso este gesto, que es un gesto modesto, es un llamamiento al diálogo, porque solo el diálogo podrá superar este océano de odio", recalcó.

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Su cinta dice estar inspirada en 'Thoughts on Peace in an Air Raid', de Virginia Woolf, o 'Each Man Kills the Thing He Loves', de Oscar Wilde, e incluye extractos de algunas de sus propias obras, como 'Carmel' (2009), 'Rabin, the Last Day' (2015) o 'West of the Jordan River' (2017).

Incluye también una entrevista con el ex primer ministro israelí Isaac Rabin, figura clave en la búsqueda de una solución negociada con los palestinos, en la que menciona que la paz se sella con el enemigo y que demasiadas guerras se han librado "en nombre de la paz".

Gitai (Haifa, 1950) consideró que la situación actual requiere que se reclame el diálogo, "no solo argumentos, no solo odiarse unos a otros": "Oriente Medio no está dividido en ángeles y bastardos. Ambos son una cosa y otra", añadió.

Esa constatación no le impide tener un análisis crítico de las posibilidades de reconciliación: "No diría que soy optimista, porque eso sonaría demasiado ingenuo, ya que la situación es mala, muy mala".

'The Road to Jericho', según concluyó, "es casi como una lamentación por un país al que quiero y cuyas políticas no comparto. (...) Así que no soy optimista, pero creo que necesitamos esperanza. ¿Si no, qué opción hay? La destrucción. Por ello debemos mantener la esperanza como motor para el cambio".

Esta 83 edición de la Mostra de Venecia se celebra del 2 al 12 de septiembre y entre sus 21 películas en competición incluye 'Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson.