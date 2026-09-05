Asesinan a dos policías en un operativo para liberar a dos secuestrados en México

En dos mensajes en la red social X, García Harfuch explicó que mientras los agentes federales de SSPC cumplían una investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

"Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo", apuntó el funcionario, quien lamentó las muertes y manifestó su solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos.

"Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía. Desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables", añadió.

Además, agradeció el apoyo de agentes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) , Marina y la Guardia Nacional, y de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y las autoridades de Oaxaca.

"Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia", apuntó.

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En un segundo mensaje, García Harfuch dijo que pese a la agresión y la muerte de los dos agentes, el viernes en Veracruz, se mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos víctimas de secuestro.

Expresó que gracias al trabajo entre distintas agencias de seguridad "ambas personas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas".

Según datos de la organización Alto al Secuestro, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024, Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel país con el mayor número de secuestro de personas, con 217 víctimas.