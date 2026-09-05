Bolivia promoverá en su presidencia de Olacde diversificar e integrar sistemas energéticos

La Olacde, con sede en Quito, anticipó en un comunicado que, bajo el liderazgo de Bolivia, se enfocará en la diversificación energética justa y sostenible, seguridad energética y combustibles de transición, integración energética e infraestructura regional, e inversión, financiación e innovación para la diversificación energética.

La agenda de trabajo quedó definida tras una reunión entre el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Marcelo Blanco Quintanilla, y el secretario ejecutivo de la Olacde, el exministro chileno Andrés Rebolledo.

La diversificación energética justa y sostenible a punta a un impulso a las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y los nuevos usos de la energía.

En seguridad energética, se incorporó el gas natural como combustible clave para la transición, además del fortalecimiento de la seguridad y la resiliencia en el abastecimiento energético.

La integración energética apunta a impulsar las interconexiones de los sistemas eléctricos de los países de la región, el desarrollo de infraestructura estratégica y la armonización regulatoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El último punto busca atraer de inversión pública y privada, el fomento de alianzas público-privadas (APP) y el fortalecimiento de mecanismos de financiamiento y la innovación tecnológica, con el objetivo de promover la diversificación de las matrices energéticas.

La reunión también contó con la participación de representantes de la Unión Europea (UE), que es observador permanente de la Olacde, la Embajada de Alemania en Bolivia y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), a través del programa ProTransición, respaldado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Esta presencia reforzó la articulación con aliados estratégicos y la cooperación técnica y financiera requerida para la implementación de la agenda.

Bolivia es uno de los 27 miembros de la Olacde, junto a Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.