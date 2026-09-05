Burkina Faso trabaja para liberar a un español secuestrado por supuesto grupo terrorista

La fuente, que solicitó el anonimato, señaló que el secuestro se produjo este viernes y lo atribuyó a un grupo terrorista.

"Hemos sido informados del secuestro de un ciudadano occidental, concretamente un español, este viernes 4 de septiembre. Un grupo terrorista está detrás de este acto criminal. Lo único que puedo decir es que las fuerzas están movilizadas para recabar la información necesaria y trabajar para la liberación del rehén", declaró la fuente.

La fuente no proporcionó más detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del secuestro ni el lugar donde supuestamente fue capturada. Por el momento, tampoco se ha difundido información oficial sobre el caso.

El secuestro se produce en un contexto de creciente inseguridad en Burkina Faso, que lleva más de una década haciendo frente a ataques de grupos armados, especialmente en varias regiones del país.

El caso más significativo anterior que involucró a ciudadanos españoles se remonta al 26 de abril de 2021. Dos periodistas españoles, el reportero David Beriain y el camarógrafo Roberto Fraile, junto con el periodista irlandés Rory Young, fueron asesinados en un ataque armado en el este de Burkina Faso.

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Los tres hombres estaban filmando un documental sobre la caza furtiva cuando fueron emboscados en la carretera entre Fada N’Gourma y Pama, en la región oriental del país.

Tras el ataque, los tres extranjeros fueron dados inicialmente como desaparecidos. Posteriormente, las autoridades españolas y burkinesas confirmaron sus muertes, que fueron atribuidas a hombres armados.