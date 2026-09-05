China supera los 98 millones de dólares en donaciones para afectados por la riada en Tíbet

El Ministerio de Asuntos Civiles indicó hoy que, tras la catástrofe, coordinó a 29 plataformas de recaudación pública por Internet y a organizaciones benéficas para canalizar las aportaciones destinadas a las labores de emergencia en función de las necesidades de la zona afectada.

Del total recaudado, 50,16 millones de yuanes (unos 7,5 millones de dólares) procedieron de 1,47 millones (unos 219.000 dólares) de aportaciones efectuadas a través de plataformas públicas de recaudación en internet, según datos todavía provisionales del ministerio.

Las donaciones se suman a los fondos públicos movilizados por Pekín para hacer frente a la catástrofe. El Gobierno central destinó 120 millones de yuanes (unos 17,9 millones de dólares) a las labores de rescate y asistencia en el Tíbet y otros 100 millones de yuanes (unos 15 millones de dólares) a tareas de recuperación y reconstrucción.

China también ha enviado ayuda a Nepal, donde la riada causó la mayor parte de las víctimas, con aportaciones económicas, varias tandas de material de emergencia y equipos especializados en rescate e identificación por ADN.

La respuesta internacional se ha intensificado también en Nepal, donde Naciones Unidas y sus socios humanitarios lanzaron este viernes un llamamiento de emergencia por 49,6 millones de dólares para asistir durante los próximos cuatro meses a más de 84.000 personas afectadas por la catástrofe.

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La ONU había destinado previamente 2,5 millones de dólares de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias, mientras que el Fondo de Ayuda por Desastres del Primer Ministro nepalí ha superado los 10.000 millones de rupias (unos 74,5 millones de dólares) recaudados, después de recibir, entre otras aportaciones, una donación de 10 millones de dólares del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

La riada del pasado 26 de agosto, desencadenada por un enorme desprendimiento de hielo y roca en la cuenca alta del río Bhote Koshi, cerca de la frontera con China, arrasó viviendas, infraestructuras y asentamientos en Nepal y alcanzó el vecino condado tibetano de Gyirong.

Los últimos balances oficiales sitúan en 1.295 los muertos y 4.898 los desaparecidos en Nepal, mientras que China contabiliza 31 fallecidos y 531 personas sin localizar en el lado tibetano, lo que eleva el balance conjunto a 1.326 muertos y 5.429 desaparecidos.