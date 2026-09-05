Cientos de personas protestas en Túnez contra las políticas del presidente Kais Said

En la manifestación, convocada por la ONG Nafas, participaron integrantes de organizaciones políticas y coaliciones opositoras, como el Frente de Salvación Nacional (FSN), la formación islamista Ennahda y el Partido Republicano, que pidieron "acabar con la oscuridad" que vive el país.

Los manifestantes, portando pancartas en las que se leía "Ninguna política, ninguna planificación", "Una autoridad corrupta, un pueblo desangrado", "Túnez es una gran cárcel" o "Libertad para la prensa tunecina", entre otras, exigieron a Said su "renuncia inmediata", al considerar que su Gobierno es "incapaz" de resolver la crisis "galopante" del país magrebí.

Al grito de "Renuncia, se acabó el juego", los participantes rechazaron las "políticas de hambre" que, consideran, aplica el Ejecutivo, cuya gestión es ampliamente rechazada desde 2021, cuando el mandatario, tras dos años en la Presidencia, se arrogó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución.

Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición acusan a las autoridades de reprimir el activismo social, recortar las libertades y violar los derechos humanos.

En este período, numerosos activistas, políticos, empresarios, periodistas y profesionales liberales fueron detenidos y condenados a largas penas de cárcel, de hasta 45 años, en algunos casos.

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La última detención fue la del reconocido periodista Mohamed Yousfi, arrestado este mismo sábado por supuesto "enriquecimiento ilícito", un delito desmentido por su defensa, que aclaró que solo posee un apartamento en un "barrio humilde" y un coche adquirido con un préstamo bancario.

Para el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés), el arresto se debe a su labor periodística independiente, mostrada en sus apariciones en los medios y en sus entrevistas, "que regularmente incluyen críticas a las autoridades actuales".

El nombre de Yousfi, acompañado de su foto, estuvo presente también en la manifestación de hoy, donde los asistentes reclamaron su libertad "inmediata", así como la del resto de "presos políticos".

Desde que Said se arrogara plenos poderes, organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI)) o Human Rights Watch (HRW), denunciaron una intensificación de la "represión" a la prensa, a la disidencia y a voces críticas en general.