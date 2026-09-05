De la Guerra Civil española a la “muerte de la verdad”: ‘1984’ vuelve a escena en Escocia

El dramaturgo escocés Chris Hannan, responsable de esta nueva adaptación, cree que la obra es incluso “más relevante” hoy que cuando fue escrita, ante la preocupación por la verdad, cómo se cuenta y hasta qué punto se puede confiar en lo que se publica.

Dirigida por Dominic Hill, la nueva adaptación tuvo su estreno mundial el jueves en Glasgow, en un Citizens Theatre lleno, con prensa y público general, y terminó casi tres horas después entre varios minutos de aplausos y algunos espectadores en pie.

Hannan ha introducido en la obra al propio Orwell para explorar las experiencias que, a su juicio, están detrás de ‘1984’, obra publicada en 1949.

“Orwell no aprendió sobre el totalitarismo estudiando Rusia o la Unión Soviética. Lo aprendió de su propia vida”, explicó a EFE el dramaturgo, que sitúa un punto de inflexión en la Guerra Civil española.

Orwell combatió en España contra las fuerzas franquistas y fue testigo de las luchas internas entre las distintas facciones del bando antifascista, experiencia que centra su libro 'Homenaje a Cataluña'. Para Hannan, fue en España donde Orwell conoció la propaganda soviética y la “muerte de la verdad”, una vivencia que influyó después en la escritura de ‘1984’.

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La adaptación utiliza esa experiencia como marco de la historia: presenta a Orwell enfermo de tuberculosis tras regresar de la isla escocesa de Jura, donde escribió gran parte de la novela, y más tarde hospitalizado cerca de Glasgow, donde fue tratado por un médico que había combatido en el bando fascista durante la guerra española.

Desde ahí, la obra entra en la conocida distopía de 1984 protagonizada por Winston Smith y Julia, cuya historia de amor adquiere mayor protagonismo en esta versión para mostrar, según Hannan, aquello que los personajes pueden perder bajo un mundo brutal y opresivo.

“Necesitamos sentir esa pérdida”, explicó el dramaturgo.

Sobre el escenario, el universo de Orwell se construye entre actuaciones, sonido, cambios de luces y proyecciones con palabras como “love” (amor), “hate” (odio) o “Big Brother” (Gran Hermano).

La primera parte se centra en presentar ese mundo y en el acercamiento entre Winston y Julia, mientras que la segunda adquiere un tono más violento, con la represión y la tortura ganando terreno.

Para Hannan, la preocupación de Orwell por la verdad tiene un eco directo en la actualidad. “Nos preocupa ahora la muerte de la verdad”, afirmó, antes de advertir sobre la facilidad con que se deja de lado la verdad o la existencia misma de hechos objetivos.

Al hablar con EFE de redes sociales, inteligencia artificial y noticias falsas, fue más lejos: “Ya no es un Estado totalitario el que está aboliendo los hechos. Somos nosotros mismos”.

Frente al pesimismo de la novela, Hannan asegura que su adaptación busca también “razones para la esperanza”, que encuentra en la posibilidad de que dos personas situadas en bandos opuestos puedan comprenderse y mantener una conversación honesta.

“Estamos tan polarizados que realmente no podemos entender una palabra de lo que dice el otro lado”, lamentó.

La obra permanecerá en Glasgow hasta el 26 de septiembre antes de viajar a Dundee y Aberdeen y terminar su gira en Edimburgo.

Para Hannan, ‘1984’ ha dejado de sentirse como un futuro lejano: “Cuando lo leí de niño, parecía ciencia ficción. Ya no lo parece”, concluye.