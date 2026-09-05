Defensor del Pueblo exige investigación pronta sobre explosiones en regimiento en Bolivia

En una publicación en sus redes sociales, Callisaya expresó su "solidaridad y condolencias" a las familias afectadas por las dos explosiones consecutivas ocurridas el viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Este suceso "exige una investigación" ágil, "transparente e imparcial que determine las causas exactas, identifique responsabilidades y, por sobre todo, garantice medidas definitivas para que una tragedia así jamás se vuelva a repetir", manifestó.

El defensor aseguró que la entidad que dirige efectúa "un seguimiento permanente" de la situación de los heridos para velar por su derecho "a recibir una atención médica oportuna y digna".

"Asimismo, exigimos a las autoridades competentes brindar información clara e inmediata a las familias sobre la situación de las personas reportadas como desaparecidas; la certidumbre es un derecho humano fundamental", agregó.

El suceso ocurrió el viernes en la tarde en el regimiento 'Bolívar', donde hubo "dos detonaciones de consideración", según informó en la víspera el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

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La primera explosión "habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico" almacenado en el cuartel y "posteriormente se produjo una segunda detonación de mucha mayor magnitud", cuyas causas y "material involucrado" deben ser determinados por especialistas y mediante una investigación, según Justiniano.

Por el momento se tiene confirmación oficial de dos fallecidos, 14 desaparecidos y al menos unos 81 heridos.

Los fallecidos son ambos militares, mientras que los desaparecidos son 13 soldados y un sargento, según información preliminar que dio el comandante del regimiento afectado, Antonio Amaru.

El fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se abrió "de oficio" una investigación por este suceso, por los presuntos delitos de "homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos".

Las familias afectadas por las explosiones están albergadas temporalmente en la Escuela Militar de Música del Ejército, donde se concentrará toda la ayuda humanitaria para asistirles.

La Alcaldía de Viacha declaró tres días de duelo y aprobó una ley que declara la "situación de desastre" en esa localidad para gestionar recursos para atender la emergencia.

En la víspera, el presidente del país, Rodrigo Paz, se solidarizó con las familias afectadas y aseguró que ha instruido "que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido".