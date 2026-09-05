Diputado de Hizbulá admite que la "resistencia" a Israel es menor a como era antes de 2023

"¿Puede la resistencia alcanzar hoy el nivel de disuasión que existía antes de 2023? Creo que es difícil. Nada es imposible, pero no es fácil", dijo en un discurso en el Líbano durante un servicio conmemorativo en honor a un combatiente fallecido combatiente de la formación armada.

"Seré transparente y lo diré con franqueza: actualmente nos enfrentamos a una crisis política, pero esto no significa que el enemigo esté tranquilo. El enemigo (Israel) está en crisis, los estadounidenses están en crisis, y nosotros en el Líbano también nos enfrentamos a una crisis", afirmó.

Sin embargo, recalcó que la resistencia "sigue enfrentándose a este enemigo para impedir que se expanda y avance aún más".

Hizo hincapié en que el pacto de Islamabad alcanzado entre Estados Unidos e Irán el pasado junio es "un entendimiento que no debemos olvidar", dado que contribuyó significativamente a reducir los ataques contra líderes y combatientes.

No obstante, el parlamentario libanés apuntó que Israel "continúa con sus asesinatos, destrucción, arrasamiento, agresión y bombardeos".

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Entonces, se pregunta: "¿Cuál es la salida?", a lo que el mismo respondió: "Debemos ser realistas. La salida es Irán, para ser sinceros".

Ayer mismo, al menos cuatro personas murieron en ataques israelíes contra el sur del Líbano, informó hoy el Ministerio de Salud Pública libanés, mientras que indicó que hubo heridos en otra acción israelí contra el oeste de la Bekaa, en el este del país mediterráneo.

Ezzedine criticó al Gobierno libanés sobre las actuales conversaciones -de las que Hizbulá no forma parte- entre el Líbano e Israel, mediadas por Estados Unidos, las primeras en tres décadas.

"¿Qué lograron las conversaciones de Islamabad? Incorporaron al Líbano a las negociaciones y fueron las que condujeron al alto el fuego. Ni las conversaciones en Washington, ni las negociaciones directas, ni las reuniones posteriores en Roma. Todas sus reuniones no dieron resultado. Sinceramente, esta autoridad está engañada y sigue insistiendo obstinadamente en seguir siendo aliada de Estados Unidos, que ni siquiera la reconoce plenamente", dijo.

Las conversaciones entre ambas partes llegaron a la rúbrica de un acuerdo marco a finales del pasado junio en la que se establece la retirada gradual de las fuerzas israelíes de los territorios que invadieron, aunque con la condición de que Hizbulá se desarme.

Desde entonces, Israel ha seguido atacando el sur del Líbano, aunque la violencia se ha reducido significativamente.