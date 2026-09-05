Dispersan a los manifestantes encapuchados que bloquearon el puerto inglés de Dover

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson afirmó en X que la protesta era contra la llegada al Reino Unido de inmigrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha, aunque los manifestantes no portaban pancartas que identificaran el motivo de la concentración.

"Cientos de hombres británicos, vestidos de negro con pasamontañas, han tomado las calles de Dover para bloquearla en protesta por la invasión de nuestro país por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", escribió.

Los agentes trasladaron al grupo desde el puerto hasta la estación de tren de Dover Priory sobre las 11:30 hora local y, según la Policía de Kent, todos los manifestantes se habían dispersado a mediodía, sin que se practicaran detenciones.

El puerto de Dover confirmó que se había restablecido la normalidad en las rutas de acceso, tras registrarse retenciones de más de 6 kilómetros.

El Gobierno condenó el comportamiento de los manifestantes y las alteraciones del tráfico, aunque subrayó que el derecho a la protesta pacífica es "fundamental" para la democracia.

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El líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, también condenó la protesta y el uso de pasamontañas durante el congreso anual de su formación en Birmingham (centro de Inglaterra).

"No debería estar permitido cubrirse el rostro, ponerse un pasamontañas y salir a protestar por las calles de nuestro país", declaró a la BBC, y añadió que "deplora" lo ocurrido en Dover.

El diputado laborista por Dover y Deal, Mike Tapp, criticó asimismo a los manifestantes.

"Estoy harto de que idiotas vengan a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes', no sabrían que las llegadas en pequeñas embarcaciones han bajado un 40 % y que estamos trabajando para solucionar el desastre", escribió en Facebook.

Dover es el principal puerto internacional de ferris y pasajeros del Reino Unido y gestionó en 2025 más de nueve millones de pasajeros y dos millones de vehículos de transporte de mercancías.