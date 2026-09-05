Dos militares mueren en el ataque con drones a una guarnición en el noreste de Colombia

"El reporte preliminar confirma el asesinato de un oficial y un soldado profesional, y cinco soldados profesionales heridos. Una aeronave de nuestra Fuerza Aérea también fue alcanzada por esquirlas", indicó el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con la información, el ataque fue perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que atacó el cantón militar El Trapiche con artefactos explosivos lanzados desde drones.

"A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación", dijo De la Espriella.

El Ejército aseguró que, ante esta situación, activó los protocolos de seguridad establecidos y está realizando la verificación de las posibles afectaciones causadas por los explosivos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el cantón militar Trapiche de Ocaña recibió el ataque alrededor de las 19:20 hora local (00:20 GMT), cuando los vecinos escucharon las primeras detonaciones.

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También se conoció que un helicóptero fue afectado por las explosiones, al igual que el resto de la infraestructura militar que continúa en evaluación.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", sentenció De la Espriella.