Ecuador presenta plataforma digital para fortalecer la preparación ante fenómeno El Niño

La plataforma - a la que el Gobierno denomina 'visualizador'- está disponible dentro del portal 'Alertas Ecuador', y contempla las capacidades de preparación y respuesta de la Secretaría en territorio, informó este sábado la SNGR.

Entre ellas, alojamientos temporales, voluntarios de Protección Civil, comités comunitarios, bodegas y el preposicionamiento de paquetes (kits) de asistencia humanitaria.

También, permite visualizar la data histórica de los eventos adversos asociados con el fenómeno de El Niño presentados entre 2010 y 2026.

Además, ofrece los sectores identificados con mayor exposición en los planes de acción presentados por los gobiernos locales.

De esta manera, autoridades, instituciones, comunidades y ciudadanía cuentan con una herramienta que contribuye a anticipar acciones, fortalecer la preparación y reducir los impactos negativos de las emergencias y desastres, señaló la SNGR.

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El pasado sábado, el Gobierno declaró la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación ante el fenómeno El Niño.

La resolución estableció la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y municipales para coordinar acciones de preparación y respuesta.

También dispuso la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación.

La declaratoria de alerta roja permite fortalecer las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la población.

Carolina Lozano, titular de la SNGR calcula que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 provincias, que ya estaban en alerta naranja.

Según la funcionaria, el Gobierno ha destinado 650 millones de dólares, distribuidos en diferentes carteras de Estado, de los cuales el 70 % son para prevención y el 30 % restante para la línea de respuesta por el fenómeno de El Niño.