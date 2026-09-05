EE.UU. reducirá de manera gradual su ayuda financiera para la respuesta al VIH en Namibia

"A lo largo del próximo año, esta ayuda se transformará en un modelo de cooperación técnica, a medida que la respuesta al VIH se integre plenamente en el sistema nacional sostenible de salud de Namibia, de conformidad con la legislación nacional" de ese país, señalaron en un comunicado conjunto los Gobiernos de ambos países.

EE.UU. y Namibia atribuyeron esta decisión al "logro histórico" del país africano al alcanzar objetivos establecidos a nivel mundial "gracias a una respuesta financiada y gestionada, cada vez más y de manera predominante, por el Gobierno namibio".

"El Gobierno de Namibia -destacaron- ha mantenido su pleno compromiso con la gestión nacional de su respuesta al VIH, financiando y adquiriendo todos los medicamentos antirretrovirales y los kits de pruebas del VIH a lo largo de los años".

Según el comunicado, EE.UU. ha contribuido a estos esfuerzos mediante "inversiones en pruebas de VIH, asesoramiento, organizaciones comunitarias y otras intervenciones clave en el sistema sanitario".

Washington proporcionará a Namibia una financiación de 45 millones de dólares en el año fiscal 2027 para asegurar una "transición fluida", detallaron.

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"Nuestra colaboración con Estados Unidos ha fortalecido nuestra capacidad nacional, lo que permite a Namibia seguir liderando su propia respuesta al VIH", afirmó la ministra namibia de Sanidad, Esperance Luvindao.

"A medida que hacemos evolucionar esta alianza, mantenemos nuestro compromiso con un modelo de cooperación que respete la soberanía de Namibia y la integridad de nuestros datos sanitarios nacionales", añadió.

Mencionó así un asunto que han reportado recientemente medios locales namibios: el rechazo del Gobierno del país africano a una propuesta de acuerdo por parte de EE.UU. que supondría compartir datos sanitarios nacionales y muestras de patógenos.

"El Gobierno de Namibia ha dejado muy claro que los acuerdos de compartición de datos o muestras, tal y como se proponen, no se ajustan a la legislación nacional de Namibia", declararon fuentes gubernamentales a finales de agosto al diario local The Namibian.

"El acceso deseado vulnera el derecho constitucional a la privacidad y a la soberanía nacional sobre los recursos biológicos", agregaron, al señalar que las negociaciones para un pacto continúan entre ambos ejecutivos.

Después de imponer drásticos recortes de ayuda internacional que han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África, EE.UU. ha firmado acuerdos bilaterales de salud con 34 países (incluidos 24 africanos y 6 latinoamericanos) por valor de más de 24.000 millones de dólares (más de 20.600 millones de euros).

Estos pactos se enmarcan en la "Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero", presentada en septiembre de 2025, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario de Washington en el mundo.

Sin embargo, expertos han advertido acerca de las cláusulas "abusivas" que incluyen estos acuerdos, sobre la entrega de datos sanitarios sensibles y muestras de patógenos, o la vinculación de financiación con un acceso preferencial a minerales críticos.

Esto ha llevado a algunos gobiernos africanos a rechazarlas, como Ghana, Zimbabue y Zambia.