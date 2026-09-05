El 83 % de empresas peruanas toma previsiones ante fenómeno El Niño, según encuesta

De una muestra de 345 compañías, el 83 % reportó que ha adoptado o planea adoptar medidas preventivas, como el establecimiento de rutas logísticas alternativas (42 %), la elaboración de planes de continuidad operativa (41 %) y el reforzamiento de instalaciones (40 %).

Sin embargo, las empresas que no prevén adoptar medidas preventivas pertenecen al sector servicios, salud, seguridad y servicios aeroportuarios, comercio y a manufactura.

Los principales canales de afectación son los retrasos o mayores costos logísticos (62 %), las dificultades para distribuir productos (43 %), el mayor precio de los insumos (42 %) y su menor disponibilidad (37 %), precisó el banco emisor.

Solo un 10 % de las empresas no espera efectos en sus actividades.

Asimismo, el 67 % espera un aumento de sus costos, aunque el 63 % no prevé cambios en sus precios de venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el 48 % anticipa menores ventas y el 46 % una reducción de su producción, vinculadas a los efectos del fenómeno El Niño, cuyo impacto se estima hasta febrero del 2027.

En la región norte del país, donde este fenómeno suele descargar lluvias torrenciales e inundaciones, el 94 % de las empresas encuestadas ha tomado o planea tomar medidas preventivas.

Las principales acciones son reforzar instalaciones (77 %), elaborar planes de continuidad operativa (66 %) y establecer rutas logísticas alternativas (50 %).

Todas las empresas encuestadas en esta zona esperan alguna afectación.

Los principales riesgos son los daños a instalaciones o equipos (77 %) y los retrasos o mayores costos logísticos (76 %).

Además, el 81 % prevé menores ventas y el 69 % una reducción de su producción.

El último reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú determinó que la probabilidad de que El Niño sea extraordinario en los siguientes meses ronda el 70 % y para enero baja levemente a 62 %, mientras que en febrero y marzo la probabilidad es que la intensidad desciende a entre fuerte y muy fuerte.

Para el trimestre entre agosto y octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, sin descartar que puedan batirse récords históricos.

El fenómeno El Niño dejó en agosto temperaturas récord en Perú, con promedio de máximas a nivel nacional de 4,4 grados centígrados por arriba de lo habitual, y 3,8 en valores mínimos.