El español Luis Tato gana el principal premio de festival francés de fotoperiodismo

Tato, de 37 años y originario de Ciudad Real, obtuvo el Visa d'or Roger Thérond par Paris Match News, según informó el certamen -considerado el festival de fotoperiodismo más importante y grande del mundo- en un comunicado.

En la categoría de Magazine el triunfo fue para el francés Jérôme Gence y en la de prensa cotidiana para Dominic Nahr, del Neue Zürcher Zeitung, periódico suizo en lengua alemana.

En esta edición, el Visa d'or de honor de la revista Figaro Magazine, que recompensa el conjunto de la carrera de un fotógrafo confirmado y todavía en actividad, fue para el francés Raymond Depardon, de 84 años.