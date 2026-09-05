El exilio de la prensa independiente rusa, narrado desde entro en "My Undesirable Friends"

Su serie documental, de cinco capítulos, tiene como protagonistas, entre otros, a Elena Kostyuchenko, reportera del diario Novaya Gazeta, Valeria Ratnikova, presentadora de TV Rain, o Anna Nemzer, redactora jefa en esa misma cadena.

"No tenía un plan inicial. Simplemente empecé a filmar. Podría haber hecho una película de dos horas y entonces habría una especie de síntesis de la información, sería como leer una noticia, pero no se tendría la sensación de haber vivido en carne propia lo que se sentía al ser estas personas", dijo la cineasta ruso-estadounidense en una conferencia de prensa.

Según se refleja en su documental, proyectado fuera de competición, los periodistas que retrata se vieron abocados a decidir entre seguir haciendo el mismo trabajo sin filtros y ser encarcelados, autocensurarse o directamente abandonar su país.

'My Undesirable Friends' permite ver cómo quienes se vieron en peligro apenas tuvieron unas horas para comprar un billete de avión y los acompaña a Turquía, Austria, Polonia u otros países en los que desde entonces han rehecho su vida y continuado ejerciendo desde fuera.

"En Rusia todavía hay grandes periodistas que siguen trabajando, en su mayoría de forma anónima. Para nosotros sería imposible trabajar desde el exilio si no tuviéramos a nuestros colegas en Rusia, que hacen un trabajo realmente heroico", señaló Kostyuchenko.

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Este mismo viernes el Ministerio de Justicia ruso incluyó a Nóvaya Gazeta en su lista de agentes extranjeros. Su licencia fue revocada hace cuatro años y las autoridades le acusaron de continuar infringiendo la legislación a través de la publicación de "información falsa" sobre las decisiones de los órganos del poder y de difundir las informaciones de otros agentes extranjeros.

Según Ratnikova, de TV Rain, incluso desde fuera de Rusia les resulta cada vez más difícil trabajar.

"Cuando salimos de Rusia, no habíamos sido declarados una organización indeseable. Éramos solamente agentes extranjeros. Pero cuando te declaran una organización indeseable, colaborar contigo se convierte en un delito". TV Rain fue calificada como tal en 2023.

Los reporteros en el exilio, no obstante, consideran que su labor sigue siendo útil: "En Rusia todavía hay mucha gente que quiere ser escuchada, que quiere conocer la verdad, que quiere ser comprendida y sentir que no está sola. Por eso nos escriben muchas cartas contándonos lo que les pasa", señaló Ratnikova.

'My Undesirable Friends' se estrenó en el marco de la 83 edición del Festival de Venecia, que se celebra del 2 al 12 de septiembre y que entre sus 21 películas en competición incluye 'Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson.