El máximo dirigente de Vietnam recibe con honores al líder golpista birmano

To Lam y su esposa, Ngo Phuong Ly, presidieron en la mañana local la ceremonia de bienvenida oficial al exjefe del Ejército birmano, que encabezó el golpe de Estado de 2021 y realiza una visita al país vecino hasta el domingo, según recogió la prensa estatal vietnamita.

El máximo dirigente de Vietnam y Min Aung Hlaing, recibido con alfombra roja, pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército de Vietnam y presentaron a las delegaciones de alto nivel de ambos países, tras lo cual mantuvieron conversaciones bilaterales para "profundizar la cooperación", de las que no trascendieron detalles.

Durante la reunión y en visible reconocimiento del régimen castrense que encabeza el birmano, To Lam dijo que Vietnam "valora enormemente los esfuerzos del Gobierno de Birmania para promover la estabilidad, la reconciliación, el diálogo, el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de su población", difundió la agencia de noticias oficialista Vietnam.

El golpe militar que Min Aung Hlaing lideró en febrero de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y desencadenó una espiral de violencia con la aparición de nuevas milicias civiles que exacerbó la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

La asonada frustró la apertura democrática de Birmania al deponer al Gobierno encabezado de facto por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, privada de libertad desde entonces, primero en la cárcel y ahora en arresto domiciliario, según anunció el régimen militar a finales de abril.

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Tras cinco años de junta castrense, los militares celebraron entre diciembre y enero unas elecciones ampliamente cuestionadas sin oposición en las se impuso un partido afín al Ejército y, posteriormente, un Parlamento copado por militares nombró presidente al líder golpista.

Con el objetivo de romper el aislamiento internacional de su régimen, que cuenta con un puñado de apoyos, Min Aung Hlaing realiza en Vietnam su séptimo viaje desde que está al frente del Gobierno militar.

Previamente fue recibido con honores por India, China, Laos, Tailandia, Rusia y Bielorrusia, y la portavoz gubernamental birmana, Khiang Soe, dijo a EFE que preparan una visita a Camboya este mes.