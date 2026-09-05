El pianista y productor cubano Daniel Amat reivindica el retorno a las raíces musicales

Amat hizo esta reflexión en el encuentro ‘Raíces en diálogo: folclore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén’, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), región situada en el sur de España, dentro de sus cursos de verano.

En un contexto dominado por la inmediatez del consumo digital y las lógicas de mercado, el cubano defiende el estudio de la tradición como una “salvaguarda” frente a las modas pasajeras.

Amat agrega, después, que "la humanidad que se transmite desde los inicios de la música, ya sea en el blues, la música cubana o la brasileña, no se va a perder jamás por encima de imposiciones o modismos”.

Asimismo, explica cómo el piano se convirtió en su vehículo idóneo para sintetizar la rigurosidad académica con la libertad de la improvisación jazzística y la pulsación afrocubana.

Tras iniciar sus estudios en la trompeta y la percusión, descubrió en el teclado la capacidad de fusionar la dimensión rítmica con la armónica: “En Cuba el piano es un instrumento joven que ha sufrido muchas transformaciones por nuestra riqueza rítmica”, celebra.

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El músico asegura que para él, la trompeta "era limitada" porque solo emite un sonido a la vez y le aburría estudiarla. Mientras, en el piano vio "la gloria", recuerda, al poder trasladarle toda la percusión.

El piano "es un vehículo magnífico para componer, hacer arreglos y dar salida a todas tus inquietudes musicales”, subraya Amat.

Además, hizo especial hincapié en el hermanamiento histórico y cultural que une a la música andaluza con el Caribe. Para él, el curso permite rastrear los nexos de unión entre el acervo local y la creación global.

“Nosotros tenemos muchas raíces de Andalucía en la música cubana. En este curso precisamente buscamos los puntos en común de partida entre la música andaluza y la música global. Al ir a los inicios nos encontramos todos, lo cual es muy satisfactorio”, resalta.

Frente a una industria musical pautada por algoritmos y la inmediatez de las redes sociales, el artista llama a conectar con la memoria afectiva y familiar.

“Conectar con las raíces es conectar con la banda sonora que todos llevamos dentro. Cuando le explicas a la gente joven de dónde salen las cosas, se sienten identificados”, resuelve.