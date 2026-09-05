España liga oficialidad del catalán, euskera y gallego al proceso de ampliación de la UE

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se insiste en que España "apoya firmemente el proceso de ampliación", informaron a EFE fuentes de ese departamento, y se considera que la incorporación de nuevas lenguas oficiales a la UE es un aspecto "muy positivo" dada la estrecha vinculación entre el reconocimiento de las lenguas y el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea.

No obstante, subrayan las fuentes, "no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego".

Por ello, sostienen, "urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE".

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, adelantó esta semana que España llevará este asunto para su debate a la reunión del Consejo de Asuntos Generales (CAG) del próximo 22 de septiembre.

Previamente, el pasado 14 de julio, Sampedro indicó que era "cuestión de tiempo" que el catalán, el euskera y el gallego sean declaradas lenguas oficiales en la UE.

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Y recordó entonces que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE está "entre las prioridades máximas del Gobierno de España", después de que la propuesta española fuera rechazada un año antes, en julio de 2025, por falta de unanimidad.

El catalán, el euskera y el gallego son lenguas cooficiales en España y el castellano es la oficial para todo el Estado, por lo que en el país se permite su uso en la administración pública, la educación y los medios de comunicación locales.

El catalán se habla en las regiones de Cataluña, en el noreste, la Comunidad Valenciana, en el este, y las Islas Baleares, situadas en el Mar Mediterráneo; el gallego, en Galicia (noroeste de España), y el Euskera se habla en las regiones del País Vasco y Navarra, ambas en el norte del país.

En total, más de 10 millones de personas en España hablan alguna lengua cooficial (el país tiene 49 millones de habitantes), según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2021.