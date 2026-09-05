Excanciller Carlos Pareja será representante permanente de Perú ante la ONU

La designación de Pareja, que fue canciller del expresidente José María Balcázar (2026), lleva la firma de Fujimori y el ministro de Relaciones Exterior, Carlos Espá.

En tal sentido, Pareja recibirá las cartas credenciales y plenos poderes para ejercer el cargo, mientras que la fecha en que el diplomático deberá asumir funciones será fijada mediante otra resolución ministerial.

Pareja, de 76 años, es abogado y diplomático de carrera que se desempeñó como embajador de Perú en Estados Unidos (2016-2018), Chile (2009-2014), Suiza (2003-2005) y España (2000-2002).

Durante su gestión como canciller, hasta julio pasado, Pareja acompañó al expresidente Balcázar a una audiencia en el Vaticano para confirmar la visita del Papa León XIV a Perú en noviembre próximo, como parte de su gira por Suramérica; un retorno muy esperado para los peruanos dado que el pontífice desarrolló gran parte de su vida pastoral en el país.