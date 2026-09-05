Farage clausura un congreso anual dominado por acusaciones de financiación irregular

El dirigente intervendrá ante los delegados en torno a las 16:00 horas (15 GMT), después de que lo hagan sus portavoces de Economía y Educación, Robert Jenrick y Suella Braverman, destacados diputados conservadores que el pasado enero cambiaron de partido.

Farage, que cofundó Reform en 2018 inicialmente como el Partido del Brexit, tratará de infundir optimismo a las bases después de que este congreso, el mayor de su historia, se viera ensombrecido por alegaciones de presunta financiación irregular desveladas el jueves por Channel 4.

Dan Jukes, asesor del líder, y James Orr, jefe de Política y profesor de la Universidad de Cambridge, fueron suspendidos después de que el canal difundiera una grabación encubierta en la que aparentemente proponían mecanismos para facilitar donaciones desde el extranjero, en posible vulneración de la legislación británica.

Esto se suma a la investigación parlamentaria que afronta el propio Farage por no haber declarado un "regalo" de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) recibido del empresario de criptomonedas Christopher Harborne antes de las elecciones generales de 2024.

Además, la Policía analiza si varias donaciones hechas por la aristócrata Fiona Cottrell también en 2024 procedían realmente de su hijo y antiguo colaborador de Farage, George Cottrell, que cumplió condena en Estados Unidos por delitos financieros y reside en el extranjero.

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Tras más de un año de liderar la intención de voto, Reform UK, conocido por su discurso ultranacionalista y antiinmigración, perdió el primer puesto en los sondeos después de que el laborista Andy Burnham sustituyera a Keir Starmer al frente del Gobierno el pasado 20 de julio.

Después de semanas de disputas internas y escándalos de financiación, una encuesta de More in Common publicada el pasado martes situó a la formación en tercera posición, con un 22 %, por detrás de los laboristas, con un 26 %, y los conservadores, que recuperaron el segundo puesto con un 23 %.

En su discurso del viernes, interrumpido por la expulsión de varios activistas climáticos, Farage aseguró que Reform UK no recibió "dinero ilegal" y negó haber infringido la ley.

En esa jornada intervino como invitado principal el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella, como muestra de las alianzas del partido británico con la derecha radical europea.