Jáqueres publican 1,4 millones de datos, incluidos planes sensibles de Cancillería alemana

El viernes se publicaron 1,4 millones de datos después de que venciera el plazo fijado por los atacantes para el pago de un rescate de 2 millones de euros, al que Berlín se negó, entre ellos contenidos delicados, como planes de emergencia para el suministro de agua en situaciones de crisis.

Los extorsionadores ofrecen los datos robados de Berlín divididos en tres paquetes para su descarga, acompañados del comentario: "Que se diviertan los cazadores de datos", según informa este sábado Der Spiegel.

En los directorios que contienen los 1,4 millones de registros pueden identificarse numerosos contenidos sensibles adicionales, por ejemplo, información relacionada con la protección ante riesgos de los bomberos de Berlín, según la misma fuente.

También se incluyen listas salariales, información bancaria, copias escaneadas de documentos de identidad y asuntos confidenciales de personal, como acusaciones de faltas en el servicio y procedimientos disciplinarios.

Asimismo, han quedado expuestos documentos relacionados con la estrategia de ciberseguridad.

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Dado que Berlín es la capital de Alemania, también se han visto afectados numerosos asuntos de ámbito federal.

Una muestra analizada por Der Spiegel reveló, por ejemplo, más de 550 archivos relacionados con la ampliación de la Cancillería Federal, incluidos informes periciales, planos y declaraciones, entre ellas algunas de la Oficina Regional de Investigación Criminal.

La experta en seguridad Bianca Kastl advirtió a este medio sobre las posibilidades de uso indebido, especialmente en el caso de los datos relacionados con instalaciones de infraestructuras críticas, información sobre protección frente a catástrofes o incluso datos con relevancia militar.

El pasado 17 de agosto, la Cancillería del Gobierno de Berlín informó en un comunicado de que se había producido una "intrusión en la red regional de Berlín".

El ataque informático afectó a la Administración para Movilidad, Transporte, Protección del Clima y Medio Ambiente, así como a la Administración para Desarrollo Urbano, Construcción y Vivienda. Por ello, ambas fueron "aisladas de la red regional".

Inicialmente se afirmó que solo se habían visto afectados datos que ya eran accesibles públicamente, pero una semana y media después, el equipo del alcalde de Berlín, Kai Wegner, informó de que se habían producido "nuevas filtraciones de datos", entre ellos posiblemente "datos personales u otros datos no públicos".

Los datos habrían sido extraídos antes del 14 de agosto.

A finales de agosto se supo que el grupo de ransomware conocido como Rhysida estaba detrás del ciberataque contra las Administraciones de Berlín y que exigía al estado federado el pago de 30 bitcoins, unos dos millones de euros.

En caso contrario, amenazaba con publicar los datos robados.

El estado federado de Berlín declaró que no se dejaría extorsionar y rechazó las exigencias.

Después de que el plazo impuesto por los extorsionadores venciera el viernes a las 15.35 hora local (13.35 GMT), los delincuentes publicaron en el internet oscuro o dark web, tal como habían amenazado, el paquete de datos, de unos 5,8 terabytes.

A pesar de su enorme volumen, se trata solo de una parte de los datos del estado federado de Berlín. En la página web del proveedor de servicios informáticos de Berlín, ITDZ, se indica que gestiona más de 3.100 servidores con una capacidad de almacenamiento de once petabytes.