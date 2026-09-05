Kast valora el "respeto" ante diferencias políticas tras polémica del Foro Madrid

"Siempre más allá de nuestras diferencias legítimas y políticas, he encontrado aquí un lugar de respeto, un lugar donde se puede conversar, y soñar en ese Chile que todos queremos, en una patria y en una república", señaló Kast en la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile.

Durante su discurso ante a autoridades y representantes de distintos ámbitos de la sociedad, el mandatario aseguró que "si hay algo en lo cual nos tenemos que esforzar, es cuidar la institucionalidad".

En su intervención enfocada en la convivencia democrática, el jefe de Estado añadió: "Y nosotros somos hermanos, ya que somos hijos de una misma patria", haciendo referencia a la posibilidad de mantener espacios comunes a pesar de las diferencias en las que también incluyó las religiosas y filosóficas.

Estas palabras llegan luego de que el Ejecutivo desestimó los reproches de la izquierda chilena por los dichos del presidente argentino Javier Milei, en el evento de Foro Madrid -creado por la extrema derecha española- realizado el pasado jueves, donde cargó contra el sector.

"El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos (...) Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista (Salvador) Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años", espetó Milei.

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Kast, fundador del ultraderechista Partido Republicano, se volvió a referir este sábado al expresidente del Senado y líder del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien falleció la noche del viernes, a los 71 años, lo cual motivó un decreto del Gobierno de dos días de duelo nacional.

"Un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas, pero me tocó compartir con él como diputado, y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada", comentó.

El líder socialista fue una figura clave en la historia de la concertación chilena entre el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y los gobiernos democráticos que le sucedieron y gobernaron Chile durante dos décadas en torno a una coalición política.

La valoración del mandatario llegó tras descartar, al inicio de la semana, la realización de un acto oficial en La Moneda por la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado contra el Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), su primer aniversario como presidente y que será el próximo viernes 11 de septiembre.

Kast dijo el pasado lunes que valora "que no se olviden las fechas porque son parte de nuestra historia", pero marcó distancia respecto de una conmemoración institucional desde el Ejecutivo.

Organizaciones, familiares de víctimas y personas afines a la izquierda realizarán, sin embargo, una multitudinaria caminata al Cementerio General de Santiago, tradicional desde la década de 1980, como un acto de memoria que se realiza todos los años en conmemoración del golpe de Estado Chile.