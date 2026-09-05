La española Sacyr es seleccionada para concesión de una ruta de 110 kilómetros en Chile

Tras el proceso de apertura de las ofertas económicas, realizada el viernes, la nueva concesión abarca 110 kilómetros de infraestructura vial que se extenderá entre las regiones Metropolitana -que incluye a Santiago- y de Valparaíso, al noroeste de la capital, con una inversión estimada de 800 millones de euros.

"Sacyr Concesiones Chile SPA presentó la mejor oferta, superando a los otros licitantes que presentaron ofertas técnicas aceptables, Vías Chile SA y el Consorcio Nueva Autopista Los Libertadores", indicó el comunicado de la Dirección General de Concesiones del ministerio.

La obra, detalló la autoridad chilena, abordará la modernización de esta vía considerada estratégica para el transporte nacional e internacional, particularmente para los flujos de carga y pasajeros provenientes desde Argentina.

El cronograma del proyecto estima el inicio de las nuevas obras para 2031, en un desarrollo que conectará Santiago, la provincia de Chacabuco y la ciudad de Los Andes, así como del corredor de intercambio comercial con Argentina a través del Complejo Fronterizo Los Libertadores.

La puesta en servicio total de la ruta está prevista para 2035, explicó el comunicado, y la concesión incluye la mantención y explotación "tanto de la infraestructura existente como de las nuevas obras incorporadas al proyecto".

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"Este proyecto no solo renovará un eje vial estratégico para el transporte de carga internacional con Argentina, sino que también será un potente motor de reactivación económica y generación de empleo para las comunas de las provincias de Santiago, Chacabuco y Los Andes", indicó Lorena Herrera, directora general de la Dirección General de Concesiones.

La planificación se compone de ampliación a terceras pistas en tramos de mayor demanda, nuevos enlaces, atraviesos y nuevas calles de servicio, un nuevo túnel Chacabuco y modernización del existente, además de ciclovías, pasarelas peatonales con paraderos asociados.

Sacyr, presente en Chile desde 1996, opera actualmente un total de doce rutas concesionadas, cinco aeropuertos, siete hospitales en distintas etapas de desarrollo y cinco plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua.

Con presencia en catorce de las dieciséis regiones de Chile, Sacyr genera más de 4.100 empleos directos, de acuerdo con la compañía.