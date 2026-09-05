La Marcha del Orgullo de Belgrado celebra 25 años sin violencia pero con discriminación

La marcha de este año se celebra bajo el lema 'Hay lugar para todos', el mismo elegido para aquel primer malogrado desfile del año 2001, pero con muchos más participantes y en un ambiente mucho más pacífico.

En el desfile de hoy, varios miles de personas, según la emisora N1, están marchando por las calles del centro de forma pacífica, según muestran las imágenes de la retransmisión del evento.

La primera marcha se celebró en 2001 al año siguiente de la caída del régimen autoritario de Slobodan Milosevic y en medio del optimismo por la constitución de un Gobierno más democrático.

Sin embargo, en aquel primer intento al menos 40 personas resultaron heridas por los agresores ultra, bajo acusaciones de pasividad policial.

Tras esos incidentes la Marcha del Orgullo no pudo celebrarse debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa y las amenazas de grupos ultraderechistas.

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En la edición de 2010, más de 120 personas resultaron heridas, 102 de ellos policías, en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos de ultras homófobos.

El Gobierno prohibió entonces el desfile durante varios años hasta que el Tribunal Constitucional determinó que ese veto era ilegal.

Desde 2014 se ha venido celebrando bajo estrictas medidas de seguridad, a veces con más policías que participantes, y en los últimos años se ha normalizado la celebración del Orgullo pero con frecuentes incidentes y altercados.

En 2017, la entonces primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, ella misma lesbiana, encabezó la marcha del Orgullo Gay.

Serbia no permite los matrimonios ni las uniones civiles de personas del mismo sexo y la Constitución sigue definiendo el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y las parejas homosexuales tienen prohibido adoptar hijos.

El año pasado, el Parlamento rechazó debatir una propuesta de ley sobre uniones civiles.

Según la ONG Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), las parejas del mismo sexo siguen enfrentando discriminación en Serbia en cuestiones como la búsqueda de vivienda o la prestación de servicios, y las leyes contra los crímenes de odio no se aplican de forma apropiada.