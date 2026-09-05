La OPEP+ evalúa si reajusta su oferta tras sus últimos aumentos de producción

La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.

Son siete de los 21 miembros de la alianza creada en 2016 por la OPEP y varios países productores que, en más de un año, han revertido de forma gradual dos recortes voluntarios del bombeo que aplicaron en 2023 para apuntalar los precios del crudo por un total de 3,85 mbd (2,2 mbd y 1,65 mbd).

El último tramo de ese plan fue un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) que, pactado hace un mes, entró en vigor el 1 de septiembre y es idéntico al de los cinco meses anteriores.

Vigentes hasta el 31 de diciembre siguen las reducciones vinculantes del bombeo de todos los miembros de la alianza salvo Irán, Libia y Venezuela, adoptadas a fines de 2022, que suman 2 mbd.

Según los analistas se espera que esos siete países decidan mañana mantener sin cambios su oferta para el último trimestre del año, mientras estudian las nuevas cuotas a partir del 1 de enero de 2027, que han de acordarse a fines de noviembre próximo.

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De momento ha trascendido que los ministros comenzarán a revisar informes sobre la capacidad de producción de cada país sobre los que se calcularán esas nuevas cuotas.

Más allá de ese reparto sobre el papel, la capacidad real de producción y exportación de varios miembros clave de la OPEP se ha visto seriamente mermada por la guerra en Irán y las interrupciones del tráfico de buques petroleros por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

La producción conjunta el pasado julio de la OPEP fue un 17 % inferior a la de enero, justo antes de que comenzaran los ataques de EEUU e Israel a Irán que provocaron la guerra.

También el bombeo ruso está afectado por los ataques ucranianos a sus infraestructuras petroleras.

La creciente discrepancia entre las cuotas oficiales y el nivel real de las extracciones pesará en la difícil negociación para fijar el nuevo reparto, lo que pueden poner en riesgo la cohesión del grupo.

Tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en mayo pasado para ser libre de aumentar sus suministros, Irak reclama también una cuota mayor.

Además, la permanencia de Venezuela en la OPEP está en entredicho tras quedar bajo control de Estados Unidos gran parte de su producción petrolera.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está integrada hoy por once países.

En 2016 el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras —entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán—, lo que dio origen a la alianza OPEP+.