La refinería nigeriana Dangote, la mayor de África, busca recaudar 1.400 millones de euros

En un comunicado que recogen este sábado medios locales, el Grupo Dangote informó de que la Comisión de Valores y Bolsa nigeriana aprobó el lanzamiento de la OPI, lo que "allana el camino para lo que podría convertirse en una de las mayores operaciones del mercado de capitales en la historia de Nigeria".

"La oferta propuesta incluye 4.100 millones de acciones ordinarias a 525 nairas (0,34 euros) por acción, con el potencial de recaudar, aproximadamente, 2,15 billones de nairas (unos 1.400 millones de euros) si se suscribe en su totalidad", indicó el comunicado.

"La aprobación regulatoria da luz verde a los borradores de los documentos de la oferta y autoriza a la compañía a proceder con su reunión del Consejo de Administración para completar la operación y la ceremonia de firma, lo que supone un hito importante en el proceso de salida a bolsa", añadió.

La refinería, ubicada en la zona de libre comercio de Lekki, cerca de Lagos (sur), superó el pasado junio por primera vez los 700.000 barriles diarios de procesamiento de crudo, pero la planta está siendo ampliada y reformada para aumentar su capacidad hasta 1,4 millones de barriles en los próximos treinta meses, según la propia compañía.

En el comunicado, Dangote destacó que "la refinería cuenta con una amplia infraestructura de categoría mundial, incluida una instalación marítima autosuficiente diseñada para optimizar la logística y la eficiencia del transporte de mercancías".

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"También dispone -precisó- del mayor pedido del mundo de cinco sistemas de amarre de un solo punto (SPM, en inglés) e incorpora tecnología avanzada de procesamiento que cumple las normas del Banco Mundial, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los estándares europeos de emisiones y los requerimientos regulatorios nigerianos".

Además, su infraestructura portuaria incluye varios muelles "capaces de recibir buques Panamax, cargamentos líquidos y realizar operaciones de carga y descarga en buques de tipo 'roll-on/roll-off', mientras que su red de almacenamiento está compuesta por 177 tanques con una capacidad conjunta de 4.742 millones de litros", detalló.

La refinería, propiedad del multimillonario nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África, inició la producción de combustibles en 2024 y desde entonces ha incrementado progresivamente la fabricación de gasolina, diésel y combustible para aviación.

No solo abastece al mercado nigeriano, sino que también exporta a otros países africanos, así como a mercados de Europa, EE.UU. y Arabia Saudí, según la propia empresa.

Dangote alcanzó su plena capacidad semanas antes de que estallara la guerra en Irán el pasado 28 de febrero y ha ayudado a Nigeria a ganar autosuficiencia en el suministro de combustible y a reforzar su seguridad energética.

El pasado julio, la empresa informó de que logró recaudar 2.500 millones de dólares por parte de inversores privados para financiar sus planes de expansión en lo que, según señaló Dangote en un comunicado, "se cree que es la mayor inversión privada divulgada públicamente en África".

La refinería es considerada una de las mayores infraestructuras industriales construidas en África.