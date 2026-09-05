Las fuerzas gubernamentales avanzan contra los hutíes en medio de combates en el Yemen

Entre los principales avances de las fuerzas conjuntas del Ejército figuran los registrados al sur de Al Hudeida, tras horas de intensos enfrentamientos con los combatientes hutíes, así como en el sur de Taiz, en el suroeste del Yemen, una provincia controlada mayoritariamente por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Fuentes militares indicaron a EFE que las tropas gubernamentales capturaron cinco colinas, consideradas estratégicas, ya que dominan un mercado principal y las rutas de suministro que conectan las zonas controladas por los hutíes con dos frentes.

Por otro lado, los rebeldes lanzaron un misil balístico que impactó en una reunión de civiles en la carretera de Haijat al Abed, al sur de la provincia de Taiz, lo que provocó la muerte de cuatro civiles y heridas a nueve, indicaron fuentes locales y médicas citadas por la agencia estatal de noticias Saba.

Las autoridades gubernamentales acusaron a los hutíes de continuar los ataques contra civiles e infraestructura civil en Taiz, calificando los ataques como violaciones del derecho internacional humanitario.

Por su parte, el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, culpó a los hutíes de las consecuencias humanitarias de la escalada, incluido el desplazamiento de "cientos de familias" de las zonas afectadas por los combates, según la agencia.

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Hasta el momento, los insurgentes no han reaccionado ante esta información.

Estos avances de las tropas gubernamentales y acciones de los hutíes se producen en medio del recrudecimiento del conflicto en varios frentes en el Yemen y fuera de las fronteras del país, ya que los rebeldes han lanzado ataques contra buques comerciales en el mar Rojo en las últimas semanas, así como contra infraestructura energética de Arabia Saudí.

En paralelo, los hutíes, uno de los pocos grupos activos aliados de Irán que todavía mantiene una fuerza considerable, han emprendido ofensivas militares contra territorio bajo control del Gobierno yemení, especialmente en Marib, una provincia rica en petróleo, y la costa del mar Rojo.

El nuevo estallido de la violencia en el Yemen amenaza con reactivar un conflicto que ha permanecido en gran medida congelado desde 2022, cuando los insurgentes y el Gobierno acordaron una tregua mediada por la ONU que, pese a que expiró poco después, se ha mantenido hasta el inicio de esta escalada de mediados de julio.