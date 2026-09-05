'Les Indes', arte y diplomacia en Venecia entre las coronas de España y Francia

La cinta de Pauline Julier y Nicolas Chapoulier, proyectada dentro de las Jornadas de los Autores, sección paralela de la Mostra, está inspirada en una historia real: un cuadro que Diego Velázquez (1599-1660) hizo de la infanta española en 1652 y ayudó a forjar un acuerdo político y de paz entre los dos países.

En 'Les Indes', un noble interpretado por el actor franco-argentino Théo Urtubey recibe la misión de entregar ese retrato al monarca francés para que conozca a la joven y se pueda favorecer su unión.

Hace ese viaje por tierra con dos escoltas (Raphaël Thiéry y Lazare Minoungou) y en su travesía, con la guerra franco-española aún en curso, descubre la realidad de la vida fuera de los muros de palacio.

"Queríamos que fuera verosímil, pero no necesariamente exacto desde el punto de vista histórico. La base de la historia es verdadera: hubo un retrato, sucedió toda esa historia diplomática y hubo un transporte. Pero había una especie de vacío histórico que para nosotros era un camino pavimentado de oro en términos cinematográficos, porque estaba permitido imaginar todo", señala a EFE su directora.

Ese cuadro fue a la vez "la representación de una joven, una obra de arte y una herramienta diplomática", apunta Julier. "Para una sola imagen, es algo bastante poderoso. No sé si hoy en día seguimos teniendo imágenes que tengan ese valor".

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Desde nuestra época, según añade Chapoulier, vemos a Velázquez "un poco con romanticismo, pero era un pintor del rey. No era simplemente un artista, era un funcionario de la época. Había una concepción del arte al servicio de un poder".

"También está toda esa dinámica de mostrar la historia de las rutas, la historia del capitalismo, de las microsociedades que se crean, de lo salvaje. Fue genial hacer una película de época, al estilo western, pero anterior al western", recalca el director.

El cine, a juicio de los autores de este filme, es una reinvención de lo real.

Según subrayan, 'Les Indes' está ambientada en una época marcada por la expansión europea y las crecientes ambiciones de conquista, exploración, comercio y colonización. Su protagonista sueña con el Nuevo Mundo y con esos territorios que los europeos de entonces llamaban "las Indias".

Por ello, apunta Julier, permite ver reflejada la época actual en tanto que aquel entonces fue "una época de profundas transformaciones en la manera en que el hombre y la mujer ven el mundo y se relacionan con él".

'Les Indes' está producida por Alina Film (Suiza) en coproducción con Lastor Media (España) y la cadena suiza RTS Radio Télévision y compite con otras diez películas en las Jornadas de los Autores, que se clausuran el 12 de septiembre e incluyen filmes como 'Salón de Belleza', de la mexicana Nathalia Acevedo.