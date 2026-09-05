Los Gallagher se adueñan de Venecia con el documental de su gira de reconciliación

'Oasis: Don't Look Back in Anger', dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, con guion de Steven Knight y proyectado fuera de competición, no se adentra voluntariamente en la pelea que en 2009 rompió su relación, ni tampoco en el motivo que acercó a los hermanos de nuevo hasta el anuncio de su reencuentro en agosto de 2024, al que siguió un tour que comenzó en Cardiff (Reino Unido) y se extendió por otros diez países.

"No se llama 'Don't Look Back in Anger' por casualidad. No miramos a lo que pasó. Simplemente damos por hecho que eso fue lo que ocurrió. Mucha gente lo sabe, algunos no. Pero de lo que trata esta película es de lo que sucede ahora mismo", explicó Knight ante los medios.

En la Mostra había expectación ante la posibilidad de que los Gallagher dieran declaraciones, especialmente ante los rumores que apuntan a que habrá una nueva gira, pero la agenda de conferencias de prensa de la Mostra rebajó rápidamente el revuelo al no incluir sus nombres en la agenda. Los hermanos llegaron en taxi acuático al Lido y posaron ante las cámaras horas antes del estreno de su cinta por la tarde.

'Don't Look Back in Anger' sí incluye su primera entrevista conjunta en más de dos décadas. Noel admite que su reunión les permite "arreglar la mierda" que los había separado, pero también que se perdonaron "sin decir una palabra".

"Son británicos de clase trabajadora. No se iban a abrazar o llorar", apuntó Knight en Venecia. El documental muestra a Liam llegando a unos ensayos ya en marcha. Pregunta qué está tocando la batería, pide que lo cambien y la banda sigue luego como si no hubiera habido años de ausencia.

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Todo el mundo, según Lovelace, estaba interesado en esa época y en si la reconciliación iba a perdurar: "Fue un privilegio ver cómo la relación se estrechó".

La cámara se cuela en los ensayos y en la gira, y entrevista también a algunos seguidores para reflejar la huella generacional del grupo, autor de clásicos como 'Wonderwall', 'Some Might Say' o el propio tema que da nombre al documental.

"Algo bastante único en su caso es que normalmente gente que procede de entornos muy desfavorecidos y difíciles encuentra en Oasis la idea de que es posible escapar", añadió Knight, cuyo punto de partida fue hacer un filme de "reconciliación, redención y perdón".

Los Gallagher recalcan en la cinta que están más en contacto que nunca y admiten que les ha "alucinado" constatar lo mucho que sus canciones significaron y siguen significando para sus seguidores: "Yo nos habría mandado a la mierda", dice Liam.

A la gira del reencuentro, según Noel, llegaron "como iguales": "Ya no hay una lucha por el poder".

"El amor y la emoción del público fueron fundamentales para que volvieran a estar juntos. La música los volvió a unir. Se reencontraron sobre el escenario", apuntó este sábado Southern, que quiso que el resultado fuera "lo más parecido posible a tener la sensación de que no había cámaras".

Todo ello en 122 minutos, que los directores afrontaron con incertidumbre.

"A diferencia de escribir ficción, donde tienes el control de la estructura, de los tres actos y del final feliz, aquí dependes de la realidad, de personas reales y de sus relaciones. Y, por eso, realmente no sabíamos qué iba a pasar", apuntó Knight.

Sabían que el reencuentro tenía el potencial de ser explosivo, según escriben en la nota de presentación de su proyecto, pero nada les preparó para el impacto que supusieron sus nuevos conciertos y para la emoción con la que sus seguidores, nuevos y de siempre, recibieron al grupo.