Meloni agradece a Milei y a otros líderes sus felicitaciones por su récord de Gobierno

Meloni recibió mensajes de felicitación de varios mandatarios extranjeros, entre ellos Milei, el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, el polaco Karol Nawrocki, el turco Recep Tayyip Erdogan y el chipriota Nikos Christodoulides, a los que respondió a través de su cuenta en la red social X.

En su respuesta a Milei, con quien mantiene una estrecha relación política y personal, Meloni destacó los valores que, según dijo, comparten ambos países.

"Compartimos valores, ideas y sobre todo la convicción de que hacen falta coraje, coherencia y determinación para construir el futuro que imaginamos", escribió la primera ministra.

La dirigente italiana añadió que los logros alcanzados son "sobre todo el inicio de un nuevo desafío" y expresó su intención de seguir trabajando con Milei para reforzar los vínculos entre Italia y Argentina, dos países que definió como "naciones hermanas".

A Nawrocki le agradeció su amistad y subrayó la importancia de una Europa fuerte y de la seguridad de los ciudadanos, mientras que a Erdogan le trasladó su deseo de continuar reforzando el diálogo entre Roma y Ankara en asuntos como el Mediterráneo, la seguridad y la estabilidad regional.

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En el caso de Chapo, Meloni destacó el Plan Mattei como parte de la cooperación entre Italia y Mozambique, mientras que a Christodoulides agradeció sus palabras y puso en valor la colaboración entre Italia y Chipre para avanzar hacia un Mediterráneo más estable y seguro.

Las felicitaciones se produjeron después de que Meloni alcanzara los 1.413 días consecutivos al frente del Ejecutivo y superara la marca que hasta ahora correspondía al segundo Gobierno de Silvio Berlusconi.