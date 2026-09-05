Ministro de Finanzas ruso llama a cooperar con EE.UU. pese a las "tensiones" geopolíticas

"Es importante comprender que las diferencias geopolíticas no anulan las cuestiones relativas a la economía y los negocios. Esto significa que hay que buscar soluciones y desarrollar relaciones allí donde responde a los intereses nacionales mutuos", dijo a la agencia TASS.

Admitió que las "tensiones geopolíticas" repercuten "sin lugar a dudas" en las relaciones entre ambos gobiernos, sea a nivel económico o financiero.

"Fue nuestro primer encuentro, fue, digamos, una presentación", comentó, sobre su asistencia a la reunión, lo que desató la protesta de los países europeos, que estuvieron a punto de boicotear la cita.

Siluánov, que no había participado en las reuniones del G20 desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, fue recibido por el anfitrión del evento celebrado en Carolina del Norte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

De hecho, Bessent atribuyó parte de la presión alcista sobre los precios energéticos a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, en un momento en el que el encarecimiento del petróleo amenaza con alimentar la inflación en Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Casa Blanca ha dado en las últimas semanas varios pasos para reanimar las relaciones con el Kremlin, al tiempo que reavivar la negociaciones de paz en Ucrania.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó hace menos de dos semanas a Rusia, y hoy los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, llegaron a Moscú para impulsar un pronto fin del conflicto.