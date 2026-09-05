Nanni Moretti rompe su larga ausencia en la Mostra con la romántica 'Sucederá esta noche'

"Hace muchos años acuñé una frase un poco tonta: 'Me gustaría hacer siempre la misma película pero cada vez más bonita'. Con el paso del tiempo he decidido que no y ahora hemos imaginado esta potente historia de amor", confesó el realizador, fiel a su estilo sarcástico, durante la rueda de prensa del estreno en la Mostra.

'Sucederá esta noche', coproducción española, francesa e italiana rodada entre Roma, San Sebastián y Oslo, entre otras ciudades, es una historia de amor al más puro estilo Nanni Moretti, cargada de emotividad pero también de sarcasmo, comicidad y música... desde Bruce Springsteen hasta Radiohead.

Las vidas de Matteo (Louis Garrel) y Greta (Jasmine Trina) transcurren por vías separadas pero algo parece empeñado en hacerles coincidir desde que se vieran por primera vez mientras él jugaba al tenis cerca del lugar donde ella estaba casándose con otro hombre.

Aunque con el tiempo ambos han formado sus propias familias, el protagonista no solo sigue prendado de aquella esposa sino que se la encuentra con una extraña frecuencia. El idilio es inevitable pero obligará a tomar una decisión: olvidarse de una vez por todos o romper con sus vidas pasadas para poder amarse sin ataduras.

La película se inspira libremente en los escritos del israelí Eshkol Nevo, en concreto en la colección de relatos 'Hungry Heart' (Lev Raev, 2023), tal y como el cineasta ya hiciera en el pasado en otras cintas suyas como 'Tre piani' (2021).

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Y, durante su estreno, ha recibido el aplauso del público por su profundidad sentimental y por el convincente trabajo de sus dos protagonistas.

Jasmine Trinca expresó su gratitud hacia el gran Nanni, a quien "debe" su llegada al mundo del cine desde sus inicios con la aclamada 'La stanza del figlio' (2001) o 'Il Caimano' (2006).

"Él me ha enseñado el sentido de las cosas y, como un padre, ha visto cómo después emprendía otros caminos", confesó la actriz.

Garrel, por su parte, reconoció su entusiasmo al poder trabajar a las órdenes de este cineasta y contó entre risas algunas anécdotas, como cuando Moretti tuvo que enseñarle a encestar un balón o cuando se negó a utilizar una Vespa en el rodaje porque "odia las referencias", en alusión a su mítico paseo en 'Caro diario' (1993).

"Ha sido una película de sufrimientos y alegrías", disparó en tono de broma el actor francés, hablando un italiano casi perfecto.

Moretti ha sido recibido calurosamente en la Mostra ya que el estreno de 'Sucederá esta noche' marca el fin de una ausencia de casi cuatro décadas en el certamen.

Hubo un tiempo en el que el realizador sí que elegía Venecia para mostrar sus películas, y de hecho llegó a obtener el León de Plata Gran Premio del Jurado con 'Sogni d'Oro' (1981).

Pero algo cambió cuando, años después, su obra 'Palombella rossa' (1989), en la que ponía el dedo en llaga de la crisis de identidad del otrora poderoso Partido Comunista Italiano, era excluida de la competición y estrenada en una sección paralela de la Mostra.

Desde entonces, a lo largo de los últimos 37 años, Moretti no ha estrenado ninguna de sus producciones en Venecia, en su país, sino que ha optado por hacerlo en otros festivales como Cannes o Berlín.

El tiempo ha pasado, el cineasta peina las canas de los 73 años y en su esperado regreso ha querido dejar claro que él no tiene ningún problema con el festival.

"Me gustaría decir que no es verdad que yo tenga algo en contra de Venecia. Simplemente en estos más de 30 años mis películas nunca han estado listas en verano porque normalmente grabo en primavera, aunque esta vez lo he hecho en otoño", aclaró.

Además, el realizador, que volvió a dar muestras de su conocido y provocador sentido del humor, recordó que desde 1989 han cambiado muchas cosas, como su decisión de abrir un cine propio, el 'Sacher' de Roma, cuya gestión le ocupa demasiado tiempo.

Pero durante su regreso a Venecia también ha dejado clara su intención de mantener su propio sello, de ser leal a su estilo. "No pretendo conocer los presuntos gustos del público, sino que trato de contar la historia más urgente para mi". Y en esta ocasión, ha sido este romance guiado por el destino que ha marcado su vuelta a la Ciudad de los Canales.