Netanyahu acusa a su seguridad de no despertarlo el 7-O y su mujer insinúa una traición

El jefe del Gobierno israelí lanzó la acusación en un vídeo difundido por el Canal 12 israelí y repitió el argumento en un pódcast, donde preguntó de forma retórica, refiriéndose a los altos mandos del Ejército y del Shin Bet (los servicios de inteligencia interior israelíes) de aquel momento: "¿Por qué no me despertaron?".

El ataque de Hamás de aquel día dejó cerca de 1.200 muertos y 251 rehenes secuestrados y trasladados a Gaza. Según Netanyahu, los jefes de la cúpula de seguridad temían que, de haberle avisado a tiempo, habría ordenado movilizar de inmediato al Ejército y disparar contra quien se acercara a la valla fronteriza, algo que -sostiene- habría precipitado un enfrentamiento con Hamás que preferían evitar por miedo a un "error de cálculo".

La controversia se reactivó después de que la primera dama, Sara Netanyahu, insinuara el lunes en una entrevista en el Canal 14 que Yair Golán, número dos del Ejército en 2023 y hoy líder del partido opositor centroizquierdista Los Demócratas, había llegado "muy temprano" y "vestido y listo" al sur del país tras el ataque, en lo que se interpretó como una insinuación de que conocía de antemano los planes de Hamás.

Golán respondió con dureza acusando a la primera dama en la red social X de difundir una "falsa conspiración" y enviando una carta de advertencia previa a una demanda por difamación en la que exigía una disculpa pública en 24 horas y una compensación para los supervivientes del festival Nova, so pena de reclamarle 2,5 millones de séquels (unos 714.473 euros).

Miembros de la oposición a Netanyahu, como el ex primer ministro y candidato al frente de la coalición Beyajad (Juntos) para las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, Naftali Bénet, acusaron al mandatario y a su familia de propagar una conspiración "enferma, falsa y peligrosa" contra los jefes del Ejército y del Shin Bet.

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Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y principal adversario de Netanyahu en los comicios al mando del partido derechista Yashar! (¡Recto!), también criticó la "descabellada conspiración de traición" difundida por la primera dama.

En medio de la presión, la oficina del primer ministro publicó el jueves por la noche el cronograma detallado de los movimientos de Netanyahu la mañana del 7 de octubre, para rebatir lo que calificó de "informaciones erróneas".

Según ese documento, el secretario militar informó por primera vez a Netanyahu a las 06:29 de que se estaba produciendo un ataque desde Gaza; el primer ministro salió hacia el cuartel general de Kirya a las 07:30 y llegó sobre las 08:00, aunque registros del Shin Bet sitúan su llegada a las 08:22; y no convocó una evaluación de la situación con la cúpula militar y de inteligencia al completo hasta las 09:55, casi tres horas y media después del primer aviso.

La disputa se enmarca en un pulso más amplio que Netanyahu mantiene desde hace meses con el poder judicial y la oposición sobre cómo investigar el 7 de octubre: en un debate parlamentario celebrado en noviembre de 2025, el primer ministro ya rechazó la creación de una comisión de investigación judicial y acusó a los medios de actuar en connivencia con un supuesto "Estado profundo" que luchaba por destronarlo.

Las acusaciones de la oposición por teorías de la conspiración con fines electoralistas coinciden con una precampaña en la que tanto Netanyahu como sus socios de Gobierno -especialmente el ultraderechista Itamar ben Gvir, líder de Poder Judío- recurren a vídeos de inteligencia artificial para difamar contra candidatos de la oposición, de izquierdas y palestinos.

Según una encuesta elaborada para el Canal 13 israelí publicada en agosto, un 40 % de los israelíes -y hasta un 63 % de los votantes de la actual coalición de derechas- cree que una traición interna facilitó el ataque del 7 de octubre, el día más mortífero de la historia de Israel.