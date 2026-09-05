Opositores rechazan que Delcy Rodríguez atribuyera fallas eléctricas a supuesto sabotaje

El ex primer vicepresidente del Parlamento Juan Pablo Guanipa escribió en X que durante 27 años los funcionarios chavistas "han culpado a todo el mundo de los desastres" que ellos "mismos provocaron".

"Delcy Rodríguez, deje el cinismo. (...) No hay sabotaje que pueda ocultar la verdad: destruyeron el sistema eléctrico, abandonaron su mantenimiento y se robaron miles de millones de dólares que debían servir para garantizarle electricidad y calidad de vida a los venezolanos", dijo.

En ese sentido, el opositor rechazó que se pretenda "responsabilizar a la gente de un país que lleva años pagando las consecuencias de su corrupción, su incapacidad y su desprecio".

"Asuman su responsabilidad. Ustedes destruyeron el sistema eléctrico y arruinaron a Venezuela. Y váyanse ya. No saben, no pueden y, después de 27 años, está claro que tampoco quieren resolver los problemas que ustedes mismos causaron. Venezuela necesita un gobierno legítimo, decente y capaz", agregó.

El diputado y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles también expresó en la red social que los venezolanos necesitan "sin duda" un "nuevo gobierno".

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"¿De verdad van a seguir en el mismo cuento del sabotaje? Los venezolanos estamos esperando un plan con fechas, inversiones y responsabilidades de la recuperación del sector eléctrico. Los venezolanos fuera de Caracas padecen de cortes eléctricos INHUMANOS", escribió en X.

El viernes, la mandataria, quien cumple oficialmente este sábado ocho meses en el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, denunció que el sistema eléctrico está siendo saboteado y manipulado en protesta por los recientes acuerdos petroleros, entre ellos el anunciado con Washington para explotar una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo.

Rodríguez señaló que el equipo de la estatal PDVSA Gas detectó el jueves que "cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas", las termoeléctricas y el sistema eléctrico nacional.

La líder chavista insistió en que el sistema eléctrico ha sido golpeado por las sanciones extranjeras y ahora "por la demanda del crecimiento eléctrico", por las altas temperaturas y el sabotaje de las "mafias extremistas".

No obstante, expertos y la oposición aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado, principalmente, de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Esta semana, el Gobierno firmó un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright.

También fue suscrito un convenio con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura de la industria petrolera.

En junio, el Gobierno venezolano rubricó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes GE Vernova, mientras que en abril Rodríguez dijo que estaban en negociaciones con Siemens.