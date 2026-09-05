Organizaciones internacionales exigen la liberación del periodista tunecino Mohamed Yousfi

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) denunció que el arresto se debe a la labor periodística independiente de Yousfi -interrogado este viernes y oficialmente detenido hoy-, mostrada en sus apariciones en los medios y en sus entrevistas, "que regularmente incluyen críticas a las autoridades actuales".

Tras confirmarse la detención, la IFJ exigió la liberación "inmediata" del periodista, arrestado la pasada noche en las instalaciones de la emisora de radio Express FM, en la que colabora regularmente, mientras se preparaba para participar en un programa dedicado a la crisis del agua en Túnez.

Desde la emisora, fue trasladado al departamento de Investigación de la Guardia Nacional sobre Delitos Financieros Complejos, donde fue interrogado por supuesto "enriquecimiento ilícito", acusación desmentida por su defensa, que aclaró que Yousfi solo posee un apartamento en un "barrio humilde" y un coche adquirido con un préstamo bancario.

Horas después, en la mañana de este sábado, las autoridades le confirmaron que estaba oficialmente detenido de manera "preventiva", mientras continúa la investigación.

La noticia provocó reacciones de numerosas organizaciones nacionales, que exigieron la liberación "inmediata", una solicitud secundada por RSF, que también condenó el arresto y las "presiones" del Gobierno a la prensa en el país.

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Además, RSF instó a las autoridades a "garantizar el pleno respeto del derecho de Yousfi a un juicio justo y a mantener las condiciones propicias para el libre ejercicio del periodismo sin presiones".

Según el SNJT, las restricciones a la prensa en Túnez se han convertido en "un patrón recurrente de presión, acoso e intimidación, y lo que agrava aún más la situación es la organización de campañas dirigidas de desprestigio y la incitación en las redes sociales".

Para el SNJT, esta detención constituye un "precedente peligroso y un claro mensaje de intimidación" para todos los periodistas, ya que prueba que un profesional de la prensa "puede ser perseguido y detenido simplemente por ejercer su profesión y expresar sus opiniones y puntos de vista".

Desde que el presidente de Túnez, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, organizaciones internacionales denunciaron una intensificación de la "represión" a la prensa, a la disidencia y a voces críticas en general.