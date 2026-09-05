Paz instruye investigación "minuciosa" tras doble explosión en cuartel militar en Bolivia

"Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha", escribió Paz en la red social X.

El mandatario sostuvo que en este momento, la prioridad del Estado es "proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre.

También aseguró que desde el primer momento, el Ministerio de Defensa activó mecanismos "de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área", en coordinación con otras instituciones.

"He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", afirmó.

El suceso ocurrió en la tarde en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, y afectó también a las viviendas aledañas al cuartel.

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó en la noche a los medios que "se produjeron dos detonaciones de consideración", la primera "habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico" almacenado en el lugar.

"Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud. La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente", señaló.

Justiniano ratificó que por el momento se tienen "dos personas fallecidas confirmadas y 7 personas reportadas como desaparecidas", además de 81 heridos, dos de ellos "en estado de gravedad".

Los heridos reciben atención médica en hospitales en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, señaló por su parte que unas 25 familias resultaron afectadas por la explosión y que se trabaja para que puedan retornar a sus viviendas.

Según Justiniano, se estableció un perímetro de seguridad para resguardar las viviendas que tuvieron que ser evacuadas y evitar así "cualquier hecho de inseguridad o robo".

El ministro informó que "por razones de seguridad, todavía no es prudente" que todas las familias retornen a sus viviendas, ya que primero se debe asegurar que no haya riesgos estructurales en las construcciones que fueron afectadas por la onda expansiva de las explosiones.

Estas familias serán albergadas temporalmente en la Escuela Militar de Música del Ejército, donde se concentrará toda la ayuda humanitaria para asistirles.

Las autoridades también trabajan para restituir la energía eléctrica en la zona, ya que varios postes de luz fueron afectados durante el suceso.

"Lo más importante esta noche es proteger a las personas, atender a los heridos, continuar la búsqueda de quienes todavía no han sido localizados y garantizar que las familias puedan retornar a sus hogares únicamente cuando existan condiciones de seguridad", agregó Justiniano.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, señaló por su parte que se inició una investigación por los presuntos delitos de "homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos".