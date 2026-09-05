Primer ministro nepalí hablará en la ONU tras las riadas en su primer viaje internacional

La decisión de Shah de encabezar en persona la delegación nepalí responde a la urgencia de buscar apoyo internacional tras las inundaciones del pasado 26 de agosto, según adelantó este sábado el medio local Kathmandu Post.

El propio Shah compareció el miércoles ante el Parlamento nepalí para advertir de que la crisis en el distrito de Rasuwa, desencadenada por un colapso glacial en el río Bhote Koshi, es el peor desastre de este tipo registrado en la zona. "Este suceso es una grave advertencia del creciente riesgo al que nos enfrentamos", aseveró el mandatario.

Durante al sesión, Shah recalcó que Nepal es incapaz de afrontar esta escala de destrucción en solitario y anunció que exigirían a la comunidad internacional que asuma su parte en lo que definió como una "responsabilidad compartida" global para mitigar el impacto climático.

El debate general de esta 81ª sesión se celebrará del 22 al 28 de septiembre bajo el lema "Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplen para todos". En este foro multilateral, que otorga un voto igualitario a cada uno de sus 193 Estados miembros, la intervención del primer ministro nepalí está programada precisamente para el martes 24 de septiembre, según el cronograma adelantado por la prensa local.