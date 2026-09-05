Rusia ataca la región de Kiev y causa dos heridos en edificio residencial

En un ataque contra Borispil, un edificio residencial de nueve plantas sufrió daños parciales.

Se incendió el tejado y quedaron destruidas las estructuras de la novena planta.

Dos personas resultaron heridas y los equipos de rescate evacuaron a 15 residentes, según el DSNS.

En el distrito de Bucha se registró un incendio en un almacén.

De acuerdo con el DSNS, mientras se efectuaban labores de extinción, Rusia lanzó un segundo ataque contra un edificio de almacenamiento cercano.

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A su vez, en el distrito de Obújiv, los equipos de rescate extinguieron incendios en zonas naturales provocados por la caída de restos de drones rusos.