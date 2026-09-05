Sara Duterte paga la fianza al tribunal que ordenó arrestarla por amenazas a Marcos Jr

Duterte –hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas– se personó ante el tribunal de primera instancia de Ciudad Quezón acompañada por su equipo legal, según las transmisiones de los principales medios filipinos.

Su abogado Paul Lawrence Lim confirmó que Duterte depositó una fianza de 120.000 pesos filipinos (unos 1.900 dólares) por cada uno de los tres cargos de amenazas graves que conforman la causa, según un vídeo publicado por la cadena ABS-CBN en el que sus defensores salen del tribunal, donde partidarios de la vicepresidenta se congregaron para mostrarle su apoyo.

La orden de arresto, que no implica culpabilidad, fue emitida el viernes, después de que el tribunal rechazara una solicitud de Duterte para aplazar o revocar la misma, al considerar que existe causa probable para someterla a juicio.

El caso se remonta a finales de 2024, cuando, en plena ruptura con Marcos Jr, hijo del exdictador Ferdinand Marcos, Duterte aseguró haber contratado a alguien para matar al presidente, a su esposa y al entonces presidente de la Cámara de Representantes si ella era asesinada antes. La vicepresidenta argumentó posteriormente que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

Duterte y Marcos Jr se aliaron electoralmente para los comicios de 2022 y arrasaron en las urnas, pero rompieron relaciones en medio de disputas políticas y ella abandonó el Gobierno en junio de 2024.

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"Queda por ver si los filipinos perciben esto como un ejercicio de rendición de cuentas o como una persecución política", señaló el politólogo Cleve V. Arguelles, fundador de la firma de investigación de opinión pública Momentum Research, en X.

"Han acosado el lugar donde están mi madre y mi hijo. ¿A dónde voy? Si pago la fianza, el acoso no cesará. Si no la pago, iré con la Policía. No confío en la Policía ni en los tribunales. ¿Quién responderá si muero esta noche? ¿Quién rendirá cuentas? (...). No me siento segura en absoluto", dijo la política hoy, en declaraciones recogidas por el diario Philstar, uno de los principales del país.

En paralelo, Duterte afronta un juicio político en el Senado por varias acusaciones, como abuso de poder y corrupción, que también incluyen amenazas al presidente. El veredicto se espera para antes de que finalice el año y podría derivar en su destitución e inhabilitación y frustrar así su anticipada candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.