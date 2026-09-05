Seis personas fallecen en el quinto accidente de autobús en Argelia en el último mes

Según la fuente, el accidente se produjo por el choque del autobús y un camión de "gran tonelaje" en una rotonda de la localidad de Saida, a unos 420 kilómetros al noreste de la capital, Argel.

El pasado 31 de julio, se registró el mayor siniestro de transporte de pasajeros de este año, con 27 muertos y 42 heridos, seguido de otro similar un día después, con cuatro personas fallecidas y 44 con lesiones de diversa consideración.

El 6 de agosto, un tercer accidente de autobús dejó seis víctimas mortales y 22 heridos, y diez días después, otro choque se cobró igual número de vidas, mientras que el número de heridos ascendió a 31.

Aunque los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, el último mes ha sido especialmente trágico, con el registro del siniestro de mayor magnitud -con 27 decesos- en el último año, seguido de otro ocurrido en agosto de 2025, en el que fallecieron 18 personas.

El Gobierno argelino puso en marcha el pasado septiembre un proyecto para la renovación de la flota de autobuses en el país, al reconocer que la gran mayoría superaban los 30 años de antigüedad, lo que "aumenta notablemente" el riesgo de accidentes por fallos mecánicos.